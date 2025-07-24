Приказани филм Михайла Кирила Планкоша (фото+видео)

ПАЛИЧ – У преполней сали биоскопу Абазия на Паличу вчера, 23. юлия, приказани филм Розбиванє табуох (Breaking a Taboo) у режиї Михайла Кирила Планкоша. Филм приказани у рамикох 32. Фестивалу европского филма Палич.

Режисер Планкош гварел же ше о теми того филма часто нє бешедує явно, а то проблем вчасних малженствох, поготово у ромскей популациї. У фокусу споведз женох зоз седем державох, хтори шмело и отворено бешедую о своїх искуствох, дзецинству, огранїченьох, алє и о надїї о лєпшим живоце. Окремни емоциї ноша приповедки наймладших учашнїцох, хтори ше оглядли на проблем вчасних малженствох у сучасним чаше.

По законченю проєкциї, була дискусия на хторей нащивителє могли побешедовац зоз режисером и подзелїц з нїм свойо упечатки.

Фестивал европского филма на Паличу тирвал од соботи, 19. юлия, по вчера.