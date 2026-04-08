Филмски швет Мирона Жироша, нєшка у Заводзе за културу

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич

НОВИ САД – З нагоди 90-рочнїци од народзеня публицисти, новинара, Мирона Жироша (1936–2016), у Заводзе за културу войводянских Руснацох (Матици сербскей 15), нєшка, 8. априла, на 18 годзин будзе представена його аматерска кино-збирка наволана: Драга широка 8 милиметери – филмски швет Мирона Жироша.

Проєкцию филмох зоз своїма коментарнима и описнима информациями озвуча новинар, публициста, писатель и дружтвено-политични роботнїк Дюра Латяк и историчар и директор Заводу Саша Сабадош.

У поволанки зоз Заводу за културу пише: „Ґу 90-рочнїци од народзеня єдного зоз найзначнєйших Заводових дародавательох, публицисти, новинара, просвитного и дружтвено-политичного роботнїка Мирона Жироша (1936–2016) и источашнє ше врацаюци трендом диґитализациї, одлучели зме явносци представиц єдну зоз менєй познатих, а вшелїяк найцикавших компонентох Жирошового леґату хтори дати на старанє Заводу за културу войводянских Руснацох, а то його аматерска кино-збирка, зоз хторей вибрани кратки филми хтори ше одноша на живот и културну творчосц Руснацох на тих просторох 60. и 70. рокох прешлого стороча, а понеже слово о знїмкох хтори углавним настали скорей початку телевизийней програми по руски, цо им лєм звекшує вредносц.”

