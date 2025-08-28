Tирва блокада на Филозофским факултету

НОВИ САД – На Филозофским факултету вчера вечар после 22 годзин пришло до зраженя полициї и гражданох.

Студенти пополадню отримали кратки пленум и вимагали най ше полиция склонї зоз факултету, най ше дошлєбодзи студентом и занятим врациц ше на факултет, тиж и же би ше им дошлєбодзело хасновац просториї у будинку як и же би ше нє порушовало дисциплински поступки процив студентох у блокади. Гуторене и же декан, кед жада, годзен остац на факултету и же ше годно отримац и испитни термини у будинку. Тиж вимагали и же би декан Аланович и професоре вишли зоз факултету до 22 годзин.

Студенти обявели же им декан одвитовал же у условийох загроженей безпечносци присутних у будинку факултета, їх вимоги маю характер ултиматума и нє приводзи ґу ришеню ситуациї. Студенти наводза же нє поставяю ултиматуми и же ґарантую безпечносц.

После 22 годзин пришло до инциденту медзи полицию и гражданами опрез факултету. Полиция оддрилєла гражданох од уходу на факултет.

Министерство нукашнїх дїлох сообщело же учашнїки сходу опрез Филозофского факултету пробовали войсц на факултет, хтори после вчерайшей поволанки декана обезпечує полиция.

Филозофски факултет блокирани од вовторку кед декан Миливой Аланович зоз ґрупу професорох заменєл замчки на дзверох, а студенти були примушени висц вонка.