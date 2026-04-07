Филмски швет Мирона Жироша, на стреду у Заводзе за културу

автор В. Вуячич
НОВИ САД – З нагоди 90-рочнїци од народзеня публицисти, новинара, просвитного и дружтвено-политичного роботнїка Мирона Жироша (1936–2016), у Заводзе за културу войводянских Руснацох (Матици сербскей 15), на стреду, 8. априла, на 18 годзин будзе представена аматерска кино-збирка наволана: Драга широка 8 милиметери – филмски швет мирона жироша.

Проєкцию филмох зоз своїма коментарами и описнима информациями озвуча новинар, публициста, писатель и дружтвено-политични роботнїк Дюра Латяк и историчар и директор Заводу Саша Сабадош.

У поволанки зоз Заводу за културу пише: „Ґу 90-рочнїци од народзеня єдного зоз найзначнєйших Заводових дародавательох, публицисти, новинара, просвитного и дружтвено-политичного роботнїка Мирона Жироша (1936-2016) и источашнє ше врацаюци трендом диґитализациї, одлучели зме явносци представиц єдну зоз менєй познатих, а вшелїяк найцикавших компонентох Жирошового леґату хтори дати на старанє Заводу за културу войводянских Руснацох, а то його аматерска кино-збирка, зоз хторей вибрани кратки филми хтори ше одноша на живот и културну творчосц Руснацох на тих просторох 60. и 70. рокох прешлого стороча, а понеже слово о знїмкох хтори углавним настали скорей початку телевизийней програми по руски, цо им лєм звекшує вредносц.”

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Вельконоцни концерт дюрдьовского Дружтва будзе на нєдзелю

Кузмяковци означели Дзень дзецох зоз аутизмом

Од пондзелку отворени конкурс за упис до ПУ...

Вишло перше число Новей думки у 2026. року

Обявени конєчни резултати локалних виберанкох у Кули