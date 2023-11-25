Финале проєкту „Безпечни на мрежи”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна школа „Петро Кузмяк” вчера була домашня финалней подїї у проєкту „Безпечни на мрежи”, та свойо презентациї на тему „Диґиталне насилство” одн. безпечносц, пририхтали школяре осмей класи зоз двох кулских школох – „Петефи бриґади” и „Иса Баїч” и домашнї тим Школи „Петро Кузмяк”, гоч оправдано нє могли присц ище два екипи.

Презентациї були на тему диґиталного насилства найвецей на дружтвених мрежох, як го мож пепознац, и застановиц, як реаґовац и од кого глєдац помоц. Слова було и о вирусох на интернету о чим презентацию пририхтал домашнї тим у хторим були Максим Катона, Лука Фа и Хана Семан з ментором Деяном Бучком.

Шицкого представени 6 презентациї понеже зоз школи „Петефи бриґади” було аж 4 тими, та єден з нїх и завжал перше место, цо одлучел жири, а домашня екипа була пията.

Пригодни дарунки школяром и подзекованя ментором уручела директорка домашнєй Школи Наталия Будински, котра тиж присуствовала на презентацийох. Як визначела, тота подїя вихаснована и за промоцию керестурскей штреднєй школи школяром госцом.

Проєкт „Безпечни на мрежи” витворени дзекуюци Покраїнскому секретарияту за образованє, управу, предписаня и национални меншини – национални заєднїци, почал концом прешлого школского року и мал вецей фази, а подрозумйовал и вецей едукациї и роботнї зоз школярами и наставнїками.