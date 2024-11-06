Финализовани роботи на Улїци Маршала Тита обишол предсидатель Општини

РУСКИ КЕРЕСТУР – Финализовани роботи на реконструкциї Улїци Маршала Тита, од уходу до валалу зоз Безнскинскей станїци „Кнез Петролˮ, та по уход до населєного места Лалить, вчера обишол предсидатель општини Кула Дамян Милянич вєдно зоз секретаром Месней заєднїци Михайлом Пашом и членом Општинскей ради општини Кула, Владимиром Олеяром.

З тей нагоди, медзи иншим, секретар Пашо виявел же тота реконструована драга, длугока коло 10 километри, адаптована после скоро 40 роки. То, як гварел, уж друга велька инвестиция у Керестуре за остатнї рок. Перша була, додал секретар Пашо, драга Керестур – Крущич, длугока коло 7 километри, а здогаднул и на нове лед ошвиценє у истей главней улїци, дзекуюци хторим валал постал шветлєйши, красши и безпечнєйши.

Олеяр на тот завод подзековал Министерству будовательства, транспорту и инфраструктури, як и Општини Кула, хтори финансовали спомнути проєкти, и дзекуюци хторим препозната потреба же би ше на таки способ укладало и до менших штредкох.

Тих дньох окончователє роботох на спомнутим проєкту вилїваю асфалт опрез обисцох, односно на мосцикох, на хторих под час роботох направена велька прикросц.

Афлат ше вилїва на кажди бетонски мосцик хтори бул нїзши як калдерма, а у длужини до 2,5 метери, у зависносци од того кельо єст потреби за нїм. На мосцикох дзе нєт виляти бетон, асфалт лєм посипани.

После того, роботи буду урядово закончени.