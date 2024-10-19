Финални роботи у НВУ „Руске слово” у Новим Садзе

НОВИ САД – Новинско-видавтельна установа „Руске слово” того викенда финализовала роботи у просторийох у Новим Садзе на улїци Футожска 2, дзе и шедзиско фирми.

Набавело ше додатни канцеларийни меблї, так же би ше адекватно вихасновал простор за маґацин и други потреби установи. Прилагодзованє просторийох потребом редакциї почало ище 2020. року кед простор на Футожскей 2 єден час дзелєли НВУ „Руске слово” и Завод за културу войводянских Руснацох.

Мебель правени наменски и поступнє, а заменєна и компютерска опрема. При купованю компютерскей опреми помоц НВУ „Руске слово” скоро кажди рок дава Национални совит рускей националней меншини, односно його Одбор за информованє. Од приватних спонзорох опрему НВУ „Руске слово” подараовал и наш провреднїк Атила Ковач.

Роботом на Футожскей 2 присуствовала и предсидателька Управного одбору НВУ „Руске слово” Златица Няради.

Нарок НВУ „Руске слово” означи свою 80-рочїцу.