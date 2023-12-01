Прилапени финансийни плани за тот рок и проєкция за идуци

НОВИ САД – На седемнастей схадзки Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох (ЗКВР), хтора отримана стреду, 29. новембра у просторийох Заводу, члени принєсли вецей значни одлуки од хторих ше найзначнєйши одноша на Финасийни плани за тот и наступни рок, як и о Планох роботи за идуци.

У прегляду вименкох и дополнєньох финасийного плану ЗКВР у каси було вкупно 11.409.483,27 динари. Од тих средствох 4.377.065,78 динари потрошене за плаци, за програмну часц потрошене 4.331.934,22 динари. Кед ше шицко поздава обидва боки на билансу маю исту суму – 11.409.483,27 динари.

Кед слово о проєкциї финансийного плану за наступни рок, Завод планує же зоз каси АП Войводини за свою дїялносц и роботу достанє 11 милиони динари. З тих средствох за плаци будзе наменєне 5.624.200 динари, а за програмну дїялносц 5.375.800 динари.

Кед слово о средствох хтори наменєни за витворенє програмней часци средства буду унапрямени як и по тераз на штири програмни часци – информацийно-документацийну програму, розвойно-виглєдовацку програму, презентацию нашей култури и на програми сотруднїцтва. Дзепоєдни сеґменти, односно програми, у тих обласцох тирваю.

Кед слово о явних набавкох за наступни рок, набавкох на хтори ше нє применює Закон, заплановане уложиц 3.304.000 динари, односно 2.753.333,33 динари без порциї.

Члени Одбору на схадзки принєсли и одлуку о вименкох Статуту ЗКВР, а тиж так поинформовани су о задзекованю Анї Делач хтора була член Управного одбору.