Финансованє главни проблем националних совитох

СУБОТИЦА – У Горватским доме 23. и 24. септембра отримана схадзка Координациї националних совитох националних меншинох у Републики Сербиї, зоз новим предшедуюцим НС Горватох. Найвецей бешеди було о финансованю националних совитох, котре нєдостаточне, а средства нєсправедлїво розподзелєни. Национални совит Руснацох и його роботу представяла секретар НСР Таня Арва Планчак.

Зоз схадзку предшедовала предсидателька НС Горватох Ясна Войнич, на схадзки участвовали и представителє Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ та представителє 19 од 24-ох националних совитох.

Перши дзень було представянє роботи шицких НС поєдинєчно, и проблеми з хторима ше стретаю, та дефиновани коло 40 проблеми у рижних обласцох компетенциї НС.

Други дзень ше почало за кажди од тих проблемох правиц план його ришованя, а найвекши проблем ше указал финансованє НС, односно нєсправедлїва потерашня система розподзельованя средствох на републичним уровню.

Понеже и велї други проблеми виходза з того найвекшого проблему, його ришованю пошвецене и найвецей часу, та оформена роботна ґрупа зоз представительох НС, хтора пробує предложиц нову систему розподзельованя средствох. Тиж утвердзени дальши крочаї у тим процесу вєдно з присутнима представителями Министерства за людски и меншински права.

На схадзки далєй було бешеди и о анкетованю школярох и родичох за наставу меншинских язикох з елементами националенй култури и шицки маю заєднїцки проблем же анкетованє завиши углавним од добрей дзеки директорох у школох.

Тиж ше бешедовало и о проблему нєдостатку учебнїкох у порядней настави на язикох националних меншинох, а шицки други проблеми у других сферох роботох НС евидентовани на папер и буду теми на шлїдуюцих схадзкох Координациї НС, за котри предшедуюца наявела же буду частейши.