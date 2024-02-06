Фирмa QAIT зоз Руского Керестура: Руснаци на Карибох

Кед Борис Сабадош дошол по уровень же зрозумел роботу хтору зна и люби робиц, пожадал отвориц фирму у компютерскей дїялносци. Сцел ище вецей учиц и унапредзиц свойо знанє, сцел мац занятих, а видзел можлївосц и потенциял у тей роботи, и знал же з тей роботи мож нормално жиц и робиц з Керестура, нє одходзиц до варошох, або до иножемства. Так настала фирма за тестованє софтверу QAIT

Шедзиско фирми у Руским Керестуре котру Борис Сабадош основал.

– Роками сом тото сцел поробиц, чекал нагоду, а на концу ше тото и случело пред двома роками кед сом нашол двох клиєнтох зоз Америки з котрима сом сотрудзовал. Та, так настала тота фирма. Найвекша причина прецо сом сцел мац свою фирму и тота же сом сцел же би млади людзе зоз валалу мали даяку перспективу и похопели же и вони можу робиц, зарабяц и нормално жиц ту, на валалє. Ґу тому, и же можу професийно напредовац кед совисно робя – гварел Борис Сабадош.

РОБИЦ РИЖНИ ПРОЄКТИ

Фирма QAIT зоз Руского Керестура роби вецей проєкти, од котрих єден з медицини, а други зоз штучней интелиґенциї. Робиц рижни проєкти одвичательне, понеже фирма видава їх услугу клиєнтом, так же кед вони задовольни зоз їх услугами, вец су анґажовани як софтвер тестере. Заняти у фирми одвичательни за квалитет апликациї и кед би клиєнти поведли же дацо нє як треба, було би же вони нє сполнєли свой задаток.

– То нє програмерска фирма, ми поправдзе, нє програмуєме. То тестиранє софтверу дзе ше пише код за автоматски тести. Шицко ше муши поробиц добре, швидко и квалитетно. У фирми зме седмеро заняти, а сцеме прешириц роботни кадер. Бизнис план фирми то же би ше дало роботу младшим и научело их робиц, а потим им дац нагоду же би робели даяки проєкт котри ше глєда – толкує нам Борис.

ЕҐЗОТИЧНЕ ПУТОВАНЄ НА КАРИБИ

Каждого року фирма у Америки орґанизує путованя, та так и заняти у керестурскей фирми путовали на Кариби. Клиєнт наволал тоти путованя офсайт, у смислу же би ше людзе зоз шицких бокох швета котри робя за тоту фирму зишли на єдним месце и отримовали схадзки на теми котри би було чежше предискутовац кед би кажде бул за телефоном, лєбо на скайпу. Єдноставно, глєда ше физичне присуство тих людзох цо робя за нїх, же би вони сами вишли опрез шицких и бешедовали о планох за наиходзаци период, як фирма робела потераз, и цо и як ше сце посцигнуц у будучносци.

– Главни упечаток же фирма барз далєко, най повем, то пол швета отадз. Путованє на авиону добре прешло, прешедало ше у Франкфурту и вец зме мали директни лєт до Пунта Кани. Мушим повесц же там природа прекрасна, цалком други швет и же то таке нєт нїґдзе у Европи. Ми сцигли дзень скорей, та зме ше могли цали дзень одпочивац и вельо койцо обисц тото цо нас интересовало. Були зме змесцени у ризорту, то поведзме направени валал у рамикох того змесценя, оградзени од цалей Доминиканскей Републики, як окремна часц. Робиц ше почало накадзи шицки сцигли, и кажди дзень зме мали схадзки и стретнуца. Акцент и идея були положени на тим же би ше робело, а нє же би ше одпочивало, но тото цо дакус „опущело” цалу роботу то же бул барз слаби интернет, а ми без интернету нє можеме робиц. Кажди вечар були обдумани тематски вечари и друженя, а хвиля була тропска, пременлїва, часто падали дижджи и дул витор по цали цалючки дзень, алє було цепло – приповеда Борис.

Занятих єст зоз цалого швета, фирма почала робиц зоз Русиянами, алє у тей хвильки єст найвецей занятих Американцох, велї зоз Бразилу тиж робя за спомнуту фирму, зоз Канади, зоз Италиї и Арґентини.

КУФЕР СКАПАЛ

– У тей фирми сом почал робиц у юнию 2022. року и робим уж, ниа, вецей як рок и пол. У роботи мож напредовац, а тото цо найважнєйше, чловек завиши од своєй роботи, од свойого знаня и, розуми ше, дакус щесца. Понеже зме уж два раз путовали, мнє особнє значи же сом обишол жеми котри бим сам у живоце нє могол обисц, окреме у периодзе кед ше нє бере одпочивки, пред крачунскима шветами, и потераз сом нє мал нагоду путовац у новембру, або децембру на дестинациї дзе ше мож и купац, дзе так повесц лєто. Правда, дакус ше длужей ше путовало, требало нам скоро єденац годзини по Пунта Кану. На Карибох було барз крашнє, медзитим, перше бул вельки шок у часовей зони, бо зме скорей сцигли як цо зме рушели. Там барз велька влага, а тот дзень кед зме сцигли було коло 30 ступнї. Цалком иншака клима, цалком иншака держава, ушоренє, улїчки… Ми ше такой перши дзень купали у морю и на базену, а вец ютредзень зме були на вечери привитованя дзе векшина колеґох уж сцигли. Власнїк фирми нам бешедовал о планох и програми, цо пред нами у наиходзацим периодзе, хто нам конкуренти на тарґовищу, як ше котираме у нашим конару ИТ вязане за наш продукт. Кажди дзень зме ше дружели же бизме були вєдно активни. Шлєбодного часу зме мали найчастейше медзи остатнїм преподаваньом и вечеру, а звичайно зме хасновали тот час за купанє у морю. Найчастейше зме ше дружели зоз колеґом зоз Бразилу, Жулио Зґарби – вироятнє єдини Бразилєц котри нє люби фодбал. На змесценю нас було коло штерацецеро зоз цалого швета, а бешедовали зме з людзми зоз котрима нє маме нагоду бешедовац и сотрудзовац у роботи. Зоз того путованя остала и єдна нєприємна ситуация, понеже сом ище и нєшка нє достал куфер. После вимогох за компензацию за трошки, одбите ми, так же нєт анї куфра, а анї нїяке надополнєнє – гварел нам Михайло Хома.

Скорейших рокох ше одходзело до Нємецкей – Берлину, дзе участвовали троме Керестурци, а шицко вєдно було 20 зоз Сербиї, док у Америки, у Нюйорку були троме, Италиян, єден зоз Беоґраду и єден зоз Руского Керестура.

Влонї були орґанизовани два путованя, ишло ше до Портуґалу и нєдавно до Пунта Кани – Доминиканскей Републики.

Штирме Керестурци: Aндрей Орос, Михайло Хома, Владимир Гарвильчак и Борис Сабадош, у децембру, були седем днї на Карибох.