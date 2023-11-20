ФК „Ґерлахов” призначел два побиди

БИКИЧ, ШИД – Од пиятку по нєдзлю у Бикичу и Шидзе госцовали фодбалере ФК Ґерлахов зози Ґерлахова зоз Словацкей Републики вєдно з руководзацима спомнутого клуба.

У Бикичу всоботу бавене приятельске стретнуце медзи домашнїм ОФК „Бикич”, членом Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ґрупа Заход и ФК „Ґерлахов” и госци победзели зоз 4:3.

Внєдзелю у Шидзе тиж бавене приятельске стретнуце медзи ФК „Єдноту”, хтора у Општинскей фодбалскей лиґи Шид и фодбалерами з Ґерлахова. Госци зоз Словацкей були лєпши и у тим стретнуцу и прешвечлїво победзели з резултатом 6:0.

Приятельска вяза медзи Бикичом и Ґерлаховом як и медзи двома фодбалскима клубами тирва уж даскельо роки. До тераз уж були медзисобни нащиви, алє пре пандемию вируса корона тоти вязи дакус були у зациху, та су тераз ознова обновени.