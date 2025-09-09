Принєшени три боди зоз госцованя

РАВНО СЕЛО – У другим колу кадетскей лиґи Суботица, кадети Искри внєдзелю 07. септембра у Равним Селу одбавели першенствене стретнуце процив екипи ФК Пролетер и зазначели побиду зоз резултатом 1:3.

Ґоли за екипу Искри дали: Димитриє Коматина, Лазар Андїч и Дарко Салонтаї.

За екипу Искри бавели: Владан Попович, Далибор Караґача, Урош Неделькович, Лука Дорокхази, Матия Новак, Лазар Андїч, Василиє Дукич, Славиша Салонтаї, Данило Тарчанї, Дарко Салонтаї и Димитриє Коматина.

До бависка ище вошли: Дарко Уйфалуши, Бошко Ґакович и Серґей Салонтаї.

Тренер – Желько Салонтаї.

У идуцим 3. колу першенства кадетскей лиґи Суботица, кадети Искри буду бавиц на соботу 13. септембра у Коцуре процив екипи ФК Будучносц зоз Савиного Села.