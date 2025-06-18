Успишна дебитантска сезона у висшим ранґу

КОЦУР – Фодбалски клуб Искра после историйного успиху у сезони 2023/24 дзе виборела пласман до висшого ранґу, у новей сезони 2024/25 указали же ше заслужено нашли у моцней ВФЛ Сивер, дзе нє лєм же обeзпечели оставанє, алє и же ше у Коцуре бавело квалитетни фодбал.

У дебитантскей сезони Искра, после одбавених 30 колох, сезону 2024/25 закончела на 10. месце на таблїчки ВФЛ Сивер зоз освоєнима 37 бодами, дзе зазначела 11 побиди, 4 стретнуца одбавела нєришено, док 15 стретнуца страцела.

Резултати 30 колох хтори екипа Искри одбавела:

Искра – Гайдук (С) – 1:1, Искра – Бачка 1901 – 2:0, Байша – Искра – 2:0, Искра – ОФК Бачка – 0:3, Младост (БП) – Искра – 2:1, Искра – Тиса – 3:1, Будучносц (П) – Искра – 2:1, Искра – Младосц (Т) – 3:1, Младосц (А) – Искра – 4:0, Искра – Гайдук 1912 – 2:2, Войводина – Искра – 0:4, Искра – Раднички 1905 – 1:2, Обилич – Искра – 3:1, Искра – Раднички 1918 – 3:4, Србобран – Искра – 1:4, Гайдук (С) – Искра – 1:0, Бачка 1901 – Искра – 0:2, Искра – Байша – 1:2, ОФК Бачка – Искра – 2:0, Искра – Младосц (БП) – 2:0, Тиса – Искра – 2:1, Искра – Будучносц (П) – 3:1, Младосц (Т) – Искра – 0:2, Искра – Младосц (А) – 2:2, Гайдук 1912 – Искра – 2:0, Искра – Войводина – 3:0, Раднички 1905 – Искра – 1:1, Искра – Обилич – 3:4, Раднички 1918 – Искра – 4:0, Искра – Србобран – 8:1.

Бавяче хтори хвильково бавя за екипу Искри у ВФЛ Сивер: Филип Хромиш, Марко Секулич, Милан Ефендич, Лазар Милованович, Мариян Малацко, Никола Адамович, Дамян Ґубаш (c), Душан Бокан, Андрей Малацко, Павле Човс, Милорад Ваяґич, Давид Гарди, Димитриє Ґрубачич, Давид Неделькович, Вид Неделькович, Марко Грнячки, Стефан Шошкич, Михайло Буила, Лука Дорокхази.

Тренер – Миросла Кнежевич

Предсидател клуба – Драґан Горняк

Треба визначиц наступи младого центарфора Николи Адамовича хтори у своєй дебитантскей сезони за перши тим Искри на 30 змаганьох дал 22 ґоли и закончел як други стрилєц ВФЛ лиґи цо вельки успих. Други стрилєц екипи Дамян Ґубаш дал 10 ґоли, док треци Душан Бокан зоз 8 ґолами.