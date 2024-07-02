ФК „Искра” зоз Коцура ше пласовал до Войводянскей лиґи

ФК „Искра”– Репрезентация ПФЛ Суботица 2:0 (1:0).

Фодбалски клуб „Искра” у Коцуре одбавел ревиялне стретнуце дзе бавел процив Репрезентациї лиґи, хтора була составена зоз 15 екипох зоз ПФЛ Суботица и зазначел побиду, та резултат бул 2:0

Тидзень после историйного успиху, як ше ФК „Искра” пласовал до Войводянскей лиґи, внєдзелю, 16. юния одбавело ше ревиялне стретнуце, дзе публика у Коцуре патрела найлєпших бавячох зоз цалей лиґи на єдним месце.

Пред початком стретнуца, ґенерални секретар ПФС Суботица, Ненад Николич, додзелєл погар екипи Искри, як шампионови ПФЛ Суботица.

Понеже Искра за цалу сезону 2023/24 нє страцела анї єдно першенствене стретнуце на своїм терену у Коцуре, так було и внєдзелю кед анї найлєпши бавяче, позберани зоз 15 екипох, нє могли загрожиц Искри, хтора уписала и 16. побиду за шором на своїм терену.

Длугорочни бавяч Искри и єден од найискуснєйших, капитен Зоран Сердар, водзел екипу до историйного успиху Клуба, хтори тиж мал чесц подзвигнуц шампионски погар пред полнима трибинами у Коцуре.

– Витворел нам ше сон о висшей лиґи, а буц часц того колективу, тей екипи и буц капитен хтори по першираз одведол ФК „Искрa” до Войводянскей лиґи то наисце дацо окремне. Висша лиґа представя нове и векше виволанє хторе мушиме озбильно похопиц, ище баржей тренирац же бизме ше затримали у Лиґи и були конкурентни. Екипа длуго бави вєдно, добре ше познаме и добре функционуєме на терену. Мали зме пех зоз двома младима бавячами хтори ше покалїчели, медзитим, поспишело ше нам до конца завжац перше место и буц у висшим ранґу, у хторим ше плануєме и затримац – гварел нам капитен Искри, Зоран Сердар.

Предсидатель ФК „Искрa” Драґан Горняк тиж задовольни, после историйного успиху и пласману Искри до Войводянскей лиґи.

– Вельо маме емоциї, огромни успих зме посцигли, а думам же зме и тидзень после нє свидоми яки зме успих направели. Кед ше здогаднєм прешлих сезонох, можем повесц же нє ишло шицко як зме задумали. Остатнї три-штири сезони зме закончовали першенство так же зме ше находзели у долнєй часци таблїчки, а у тей сезони зме направели добри поцаги и приведзени добри помоцнєня, тренер и шицко було як треба. На концу єшеньскей часци були зме перши на таблїчки и на схадзки Клуба догварене же бизме сцели пробовац буц и на концу перши и войсц до Войводянскей лиґи. Приведли зме даскельо помоцнєня, Ґубаша, Надя, Ґаджича и Дюрдєвца, и до конца зме перши прешли през циль. Плануєме привесц ище помоцнєня, алє увидзиме цо нам будзе хибиц и цо ше понука. Понеже слово о висшей Лиґи, буду векши и трошки так же вельо будзе завишиц од того яки буду финансиї. Будземе ше мушиц реорґанизовац, помоцнїц управу клуба, ище озбильнєйше приступиц ґу роботи, но, заш лєм, верим до екипи и думам же можеме дебитантски перши рок у висшим ранґу буц даґдзе на штред таблїчки – гварел предсидатель ФК „Искра”, Драґан Горняк.

Найлєпши стрилєц Искри бул Данило Янкович зоз датима 23. ґолами.

Искра – Мирослав Ступар, Зоран Суботич (Ваяґич), Марко Секулич (Дорокхази), Дамян Ґубаш, Дамир Мачиженски, Борис Бодонї (Човс), Зоран Сердар (Адамович), Миливой Ґаджич (Байчич), Драґан Комазец (Дюрдєвац), Мариян Малацко (Салонтаї) и Ненад Надь (Неделькович).

Ґоли за Искру дали: Комазец и Адамович.

ФК „Искра” зоз Коцура першенствену сезону 2023/2024 закончел на 1. месце зоз освоєнима 72 бодами и ґолом розлики, дзе дали 75, а достали лєм 24 ґоли.