Кадети Русина страцели у Бачкей Паланки

БАЧКА ПАЛАНКА – У другим колу кадетскей лиґи Зомбор, кадети Русина всоботу, 6. септембра одбавели першенствене стретнуце процив екипи ОФК Стари Ґрад и зазначели пораженє зоз резултатом 5:2.

Обидва ґоли за екипу Русина дал Давид Джуня.

За екипу Русина бавели: Марко Драґутинович, Андрей Чижмар, Матия Грубеня, Теодор Штранґар, Тони Орос, Марко Илич, Давид Джуня, Лука Фа, Єлисей Пап, Алекса Сопка (c), Михайло Грубеня, Даниел Надь и Марко Колошняї.

Тренер – Деян Йолич.

У идуцим 3. колу першенства кадетскей лиґи Зомбор, кадети Русина буду бавиц на соботу 13. септембра у Руским Керестуре процив екипи ФК Полет зоз Сивцу.

Стретнуце почнє на 16 годзин.