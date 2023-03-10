ФК „Русин” пред и после 100 рокох

У живоце вельке щесце и чесц буц шведок означованя и преслави даякого ювилею, окреме кед слово о трочисловим. Єден з таких будзе шветочно означени того лєта, а то 100 роки од снованя Фодбалского клубу „Русин” .

У преценьованю значносци ювилею 100-рочнїци Фодбалского клубу „Русин” нє сцел бим буц претенциозни кед спомнєм дзепоєдни факти. Шицки на своєродни способ указую на цек розвою и напредованя нашей малей рускей грудки.

На тих просторох зме 278 роки, а после лєм дзешец рокох мали зме основани два нашо парохиї – у Руским Керестуре и у Коцуре. Важне надпомнуц же вєдно зоз снованьом парохийох основани и нашо школи, а ми того року означуєме и 100 роки як Гавриїл Костельник написал першу нашу Ґраматику. У прешлосци зме означели велї ювилеї, а у будучносци их тиж будземе означовац, як и тоту – 100-рочнїцу од снованя ФК „Русин”.

У аналох Фодбалского клубу „Русин” пише же лєм пейц роки по законченю Першей шветовей войни, влєце 1923. року, млада керестурска интелиґенция, тедишнї школяре, ришела основац фодбалски клуб. Перши їх контакт зоз тим спортом случел ше єдного цеплого дня на беґелю и їм ше тото перше оганянє за лабду попачело и так шицко почало.

ФК Клуб „Русинˮ основани 1923. року у Артовим чардаку хтори бул место дзе ше сходзели тедишнї млади фодбалере, а познєйше була и зоблєкальня за фодбалерох. Теди принєшена одлука же би ше клуб волал Фодбалски клуб „Русин”, а таки предклад дал Владо Сабо Ситкар.

Перше урядове стретнуце одбавене на домашнїм терену зоз екипу фодбалерох сушедного валалу Вепровачу (Крущич). Було то вельке дожице и за тедишнїх фодбалерох, а и за малочислену публику. На стертнуцу судзел вепровацки судия Штрауб, а у екипи ФК „Русин” теди бавели: Владо Сабо Ситкар, Кароль Арт, Шандор Гарди, Янко Афич, инженєр Юлин Малацко, Андри Ґовля, Яким Провчи, Владо Грубеня, Дюра Микловш, Елемир Бучко и др Елемир Полївка.

После привитних словох Йоска Молнарова Биялошова госцом зоз сушедного валалу – Крущичу придала букет квеца и судия запискал початок стретнуца. После одбавеного стретнуца резултат бул 2:2, цо за перше стретнуце спомнутих екипох було и реалне законченє.

После того стретнуца одбавени ище велї стретнуца. У составе Русина пременєли же велї ґенерациї бавячох хтори гордо и шмело бранєли чарно-били фарби Русина. Шоровали ше роки, менєй лєбо вецей успишни, аж по нєшка.

Нєшка, як и вецей роки назадок, екипа зоз Ярашу бави у Подручней лиґи Зомбор. У историї Клубу призначени и подли и добри резултати. На вецей заводи екипа мала нагоду прейсц до висшого ранґу змаганя. Но, найлєпши роки за ФК „Русин” були од конца штерацетих по конєц пейдзешатих рокох прешлого столїтия, а тиж так и у периодзе од 1966. по 1973. рок. Медзитим, чи хибело дакус фодбалского щесца, чи проблем бул у судийских мерадлох и преценьованю, нє удало им ше призначиц ище векши успих.

У екипи ФК „Русин” хтора нєшка бранї фарби Клубу бавя: Деян Кронич, Стефан Тома, Боян Голик, Владан Вуйович, Деян Павлович, Филип Вуйович, Янко Кулич, Оґнєн Маркович, Матей Саянкович, Андрей Малацко и Боян Бранкович.

У остатнїм стертнуцу єшеньскей часци першенства фодбалере Русина госцовали у Параґох дзе бавели процив домашнєй Будучносци. Екипа Будучносци тей єшенї нє страцела анї єдно змаганє дома, а фодбалером Русина було важне освоїц три боди, бо то було стретнуце хторе одредзовало хто будзе перши на таблїчки. У драматичним стретнуцу Русин победзел з резултатом 5:3.

Резултат хтори фодбалере Русина тей єшенї зазначели после 15 одбавених колох вецей як одлични. Победзели на дванац стретнуцох, єдно одбавели нєришено и два стретнуца страцели. Екипа дзелї 1. и 2. место зоз екипу ФК „Гайдук” зоз Стапару – обидва екипи маю по 37 боди, алє Гайдук ма лєпшу статистику.

Но, кед слово о предлуженю першенства, за потїху шицким навиячом факт же у екипи Русина найлєпши ґолґетер лиґи, Матей Саянкович, хтори дал 13 ґоли на тих петнац стретнуцох. Так повесц, по єден на каждим стретнуцу. Верим же велї з нєсцерпеньом обчекую предлуженє першенства у обчекованю добрих резултатох екипи з Ярашу. Наздавайме ше же и у предлуженю увидзиме добри бависка и же успих будзе ище лєпши. Означуюци вельки ювилей, наздавайме ше же Русин будзе мац моци вихасновац тоту нагоду на радосц шицких нас.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.