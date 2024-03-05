ФК „Русин” прешвечлїви у општинским дербию

КУЛА – Фодбалски клуб Русин внєдзелю, 3. марца одбавел перше стретнуце першенственого кола ярнєй часци зоз ФК Кула у Кули.

Од нєдзельового општинского дербия очековало ше тварде и виєдначене бависко, понеже на стретнуцу у єшєньскей часци у Керестуре, резултат бул 1:1. Медзитим, Русиново фодбалере бавели мотивованше и одлучнєйше и такoй од початку указали бавячом зоз Кули же пришли по три боди.

Од першей минути стретнуца Русиновци правели пресинґ на каждей часци терена и зоз добрих акцийох направени два одлични нагоди, медзитим хибела лєм закончуюца часц. У 15. минути после прецизного центарбица з правого боку до шеснац метерох, Йованович ше находзи на правим месце и трафя долнї лїви кут за резултат 1:0 за Русин.

Домашнї бавяче дакус почали шлєбоднєйше бавиц, медзитим темпо диктирала екипа Русина. Кед ше обчековало одход на полчас, у 45. минути направени фаул у каребним простору над Сушичом, после чого без двоєня главни судия досудзел пенал за Русин. Мароєвич зоз сиґурну реализацию зоз билей точки звекшує резултат на 2:0, после чого судия означує конєц першого полчасу.

У другим полчасу бавяче Русина предлужели у истим ритме, у 50. минути после направеного фаула у шеснац метерох, досудзени пенал за домашнїх. Щесце було на боку Русина, понеже зоз билей точки бавяч Кули трафя стативу и резултат ше нє пременєл. Шлїдза вецей нагоди, бавяче Русина виходза сами на ґолмана Кули, алє домашнї ґолман шицко одбранєл.

Так у 75. минути досудзени ище єден пенал за Русин, котри виборел Саянкович. Тераз пенал виведол Божович, котри схопно послал ґолмана на єден бок, а лабду до процивного кута и звекшал резултат на 3:0.

До конца стретнуца, тренер Делич направел шицки пейц замени, а у 84. минути после доброго додаваня Божовича, млади Шомодї зоз пейц метерох дава свой перши ґол за перши тим у першенственим стретнуцу, за конєчни резултат 4:0 за екипу ФК Русин. Зоз тима трома бодами Русин прескочел екипу Кули на таблїчки и хвильково ше находзи у сиґурней зони.

Фодбалере Русина на нєдзельовим стретнуцу мали вельку потримовку зоз трибинох, понеже на полних трибинох кулского Ґедеру було вецей людзох зоз Керестура як зоз Кули.

Треба надпомнуц же на стретнуцу була и єдна мала шветочносц, кед ше фодбалер ФК Кули Дьордє Букейлович одпитал од активного бавеня фодбалу. Скорейших рокох Букейлович бавел за ФК Русин и Керестурци му подаровали зарамиковани дрес зоз його презвиском и числом 9 котре ношел.

Русин бавел у составе – Михайло Надь, Стефан Тома (Матей Кршич), Иван Чапко, Александар Кочиш, Боян Голик (Велько Шомодї), Деян Павлович, Стефан Мароєвич, Илия Йованович (Деян Чернок), Матей Саянкович (Лука Иличич), Михаило Божович и Дарко Сушич (Деян Будински).

У идуцим 2. колу ПФЛ Зомбор, 10. марца, Русин на домашнїм терену дочека екипу Будучносц зоз Параґох, а стретнуце почнє на 15 годзин.