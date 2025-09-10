У штвартим колу Бачка нє дала анї єден ґол

МОШОРИНУ – У 4. колу Другей Новосадскей лиґи, внєдзелю, 7. септембра у фодбалере Фодбского клуба Бачка 1923 бавели зоз фодбалерами Фодбалского клубу Милетич зоз Мошорину. Змаганє закончене зоз резултатом 3:0.

После того змаганя Бачка на 7. месце на таблїчки, зоз 1 бодом, по тераз посцигли 7 боди, два побиди, єдно нєришене и єдно страцене змаганє.

Шлїдуюце стретнуце будзе на нєдзелю 14. септембра на 16:30 годзин на фодбалским терену Фодбского клуба Бачка 1923 у Дюрдьове. Екипа Бачки будзе бавиц зоз трецопласованим РФК Нови Сад.