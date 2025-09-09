Слабе бависко у Раткове

РАТКОВО – Фодбалски клуб Искра одбавел всоботу 6. септембра у Раткове штварте першенствене стретнуце ВФЛ Сивер процив екипи ФК Раднички 1918. Резултат бул 4:2 за екипу з Раткова.

Обидва ґоли за Искру дал Марко Неделькович.

За екипу Искри бавели: Филип Хромиш, Лазар Милованович, Павле Човс, Мариян Малацко, Марко Неделькович, Дамян Ґубаш, Душан Бокан, Милорад Ваяґич, Ненад Петкович, Алекса Дорокхази и Давид Гарди.

До бависка ище вошли: Боривой Цветкович, Марко Секулич, Оґнєн Салонтаи, Зоран Сердар и Лука Дорокхази.

У шлїдуюцим 5. першенственим колу ВФЛ Сивер екипа Искри будзе бавиц на нєдзелю 14. септембра у Коцуре процив екипи Гайдук 1912 зоз Кули.

Стретнуце почнє на 16 годзин.