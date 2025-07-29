Искра однєсла побиду

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб Русин и Фодбалски клуб Искра, внєдзелю, 27. юлия у Руским Керестуре одбавели пририхтуюце стретнуце на котрим екипа Искри зазначела прешвечлїву побиду зоз резултатом 4:0.

Ґоли за екипу Искри дали: Милош Петкович (1), Давид Неделькович (1), Дамян Ґубаш (1) и Дарко Салонтаї (1).

За екипу Русина бавели: Александар Драґутинович, Владимир Кочиш, Александар Кочиш, Стефан Тома, Деян Чернок, Бранислав Иван, Виктор Надь, Йован Шевич, Деян Югик, Петар Аґбаба и Теодор Штранґар, а до бависка ище вошли – Иван Планчак, Желько Шомодї, Давид Джуня и Роберт Винаї.

За екипу Искри бавели: Вид Неделькович, Милорад Ваяґич, Андрей Малацко, Дамян Ґубаш, Лазар Милованович, Давид Гарди, Милош Петкович, Димитриє Ґрубачич, Боривой Цветкович, Мариян Малацко и Марко Неделькович, а до бависка ище вошли – Зоран Сердар, Давид Неделькович, Алекса Дорокхази, Лука Дорокхази, Стефан Шошкич, Василиє Дукич и Дарко Салонтаї.

Шлїдуюце пририхтуюце стретнуце екипа Русина одбавина нєдзелю 3. авґуста зоз екипу ФК Панония Лалить у Лалитю, док екипа Искри будзе бавиц у Коцуре на стреду 30. юлия зоз екипу ФК Младосц Бачки Петровец.