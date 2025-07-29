РутенпресСпортТексти

Искра однєсла побиду

автор Д. Барна
автор Д. Барна 17 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб Русин и Фодбалски клуб Искра, внєдзелю, 27. юлия у Руским Керестуре одбавели пририхтуюце стретнуце на котрим екипа Искри зазначела прешвечлїву побиду зоз резултатом 4:0.

Ґоли за екипу Искри дали: Милош Петкович (1), Давид Неделькович (1), Дамян Ґубаш (1) и Дарко Салонтаї (1).

За екипу Русина бавели: Александар Драґутинович, Владимир Кочиш, Александар Кочиш, Стефан Тома, Деян Чернок, Бранислав Иван, Виктор Надь, Йован Шевич, Деян Югик, Петар Аґбаба и Теодор Штранґар, а до бависка ище вошли – Иван Планчак, Желько Шомодї, Давид Джуня и Роберт Винаї.

За екипу Искри бавели: Вид Неделькович, Милорад Ваяґич, Андрей Малацко, Дамян Ґубаш, Лазар Милованович, Давид Гарди, Милош Петкович, Димитриє Ґрубачич, Боривой Цветкович, Мариян Малацко и Марко Неделькович, а до бависка ище вошли – Зоран Сердар, Давид Неделькович, Алекса Дорокхази, Лука Дорокхази, Стефан Шошкич, Василиє Дукич и Дарко Салонтаї.

Шлїдуюце пририхтуюце стретнуце екипа Русина одбавина нєдзелю 3. авґуста зоз екипу ФК Панония Лалить у Лалитю, док екипа Искри будзе бавиц у Коцуре на стреду 30. юлия зоз екипу ФК Младосц Бачки Петровец.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Два ґенерациї преславели пол вика од законченя основней...

Покраїнска влада уклада до Новосадского сайму

Карту за гайзибан мож купиц на Aвтобусней станїци...

Турнир у малим фодбалу 3 на 3 почнє...

На нєшкайши дзень, 29. юлий