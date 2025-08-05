У комбинованим составе побида и пораженє

КОЦУР/КУЛА – Фодбалски клуб Искра зоз Коцура одбавел ище два пририхтуюци стретнуца. Стреду 30. юлия у Коцуре госцовала екипа Младосц зоз Бачкого Петровцу, док друге стретнуце екипа Искри одбавела всоботу, 2. авґуста у Кули зоз екипу Гайдук 1912.

У першим стретнуцу екипа Искри одбавела зоз екипу Младосц зоз Бачкого Петровцу и славела после обраценя зоз резултатом 3:2, док друге стретнуце котре одбавели зоз екипу Гайдук 1912 у Кули домашнї славели зоз резултатом 5:0.

Ґоли за екипу Искри дали: Дамян Ґубаш (1), Зоран Сердар (1) и Мариян Малацко (1).

За екипу Искри процив екипи Младосци зоз Бачкого Петровцу бавели: Вид Неделькович, Милорад Ваяґич, Алекса Дорокхази, Дамян Ґубаш, Андрей Малацко, Лазар Милованович, Давид Гарди, Мариян Малацко, Димитриє Ґрубачич, Зоран Сердар и Йовица Недич, а до бависка ище вошли – Лука Дорокхази, Давид Неделькович, Марко Секулич, Василиє Дукич и Дарко Салонтаї.

За екипу Искри процив екипи Гайдук 1912 зоз Кули бавели: Вид Неделькович, Милорад Ваяґич, Лазар Милованович, Андрей Малацко, Давид Гарди, Милош Петкович, Мариян Малацко, Зоран Сердар, Давид Неделькович и Алекса Дорокхази, а до бавика ище вошли – Лука Дорокхази, Димитриє Ґрубачич, Дарко Салонтаї и Василиє Дукич.

Шлїдуюце пририхтуюце стретнуце котре одбави екипа Искри будзе у Коцуре на нєдзелю 10. авґуста зоз екипу ФК Фрушкоґорски Партизан зоз Буковцу.