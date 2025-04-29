Искра ремизовала процив Младосци

КОЦУР – Фодбалски клуб Искра внєдзелю 27. априла у Коцуре одбавел дзевяте першенствене стретнуце у другей полусезони Войводянскей фодбалскей лиґи (ВФЛ) Сивер процив екипи ФК „Младосц АПА” зоз Апатину и зазначел нєришени резултат хтори на концу глашел 2:2.

Ґоли за екипу Искри дали: Никола Адамович (1) и Мариян Малацко (1).

За екипу Искри бавели: Филип Хромиш, Милан Ефендич, Лазар Милованович, Павле Човс, Мариян Малацко, Никола Адамович, Дамян Ґубаш (c), Душан Бокан, Милорад Ваяґич (Давид Неделькович), Андрей Малацко и Давид Гарди.

На лавочки ище були: Вид Неделькович, Марко Секулич, Стефан Шошкич, Лука Дорокхази и Димитриє Ґрубачич.

Шлїдуюце 25. першенствене коло ФК „Искра” будзе бавиц на соботу 3. мая у Кули зоз екипу ФК „Гайдук 1912”.

Стретнуце почнє на 16:30 годзин.