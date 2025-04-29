Штварта побида Русина

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб „Русин” внєдзелю, 27. априла у Руским Керестуре одбавел дзевяте першенствене стретнуце другей полусезони ПФЛ Зомбор процив екипи ФК „БСК” зоз Бачкого Брестовцу и зазначел штварту побиду зашором зоз резултатом 5:2.
Ґоли за екипу Русина дали: Петар Аґбаба (3), Деян Ючик (1) и Илия Йованович (1).
Русин бавел у составе: Александар Драґутинович, Владимир Кочиш, Желько Шомодї, Александар Кочиш (c), Виктор Надь, Оґнєн Маркович, Деян Югик, Петар Аґбаба (Роберт Винаї), Боян Надь, Иван Планчак (Деян Будински) и Илия Йованович.
На лавочки ище бул Михайло Надь.
Идуце 25. першенствене коло ПФЛ Зомбор ФК „Русин” будзе бавиц на нєдзелю 4. мая у Руским Керестуре процив екипи ФК „Црвенка” зоз Червинки.
Стретнуце почнє на 17 годзин.