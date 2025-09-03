Млади русиновци застановени у штварцини финала

КОЦУР – Внєдзелю, 31. авґуста закончел ше перши дзецински турнир у Коцуре, на хтори ше одволало красне число екипох.

Турнир тирвал два днї и вкупно участвовали коло 20 екипи.

Першого дня, всоботу 30. авґуста бавели дзеци народзени 2014. року, док другого дня внєдзелю стретнуца бавели дзеци народзени 2017. року.

Конєчни пласман екипох першого дня турнира – 2014. рок: перше место завжала екипа ФК Фрушкогорец, друге место завжала екипа ФК Бечей, док треце место припадло екипи СФ ВАТ Вербас.

Конєчни пласман екипох другого дня турнира – 2017. рок: перше место завжала екипа ФК Србобран, друге место завжала екипа ФК Искра зоз Коцура, док треце место припадло екипи ФК Татра. Екипа Русина змаганє закончела у 1/4 финала.

За екипу Русина 2017 бавели: Леон Боднар,Стефан Папуґа, Матей Югик, Тони Пашо, Лука Папуґа, Павле Папуґа, Лука Кренїцки, Лука Медєши, Димитри Хома, Павле Виславски, Лазар Тасич, Феликс Ковач и Филип Папуґа.

За дзеци були обезпечени погари и медалї, як и сендвичи и ошвиженє.

Орґанизатор Турнира младших катеґорийох ФК Искра Коцур.