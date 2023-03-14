Фодбал у чаше страху и спокусох (VI)

З бомбардованьом нашого главного городу, Беоґраду, Друга шветова война ше преширела и на нашу жем. Першенствени стретнуца ше отримовало, екипи ше пририхтовали за сезони, глєдало ше лєпших бавячох и мотив вецей за зазначованє лєпших резултатох. Русин у таких обставинох преславел и свой ювилей – 20-рочнїцу од иснованя.

Внєдзелю, 18. авґуста 1940. року, у двох приятельских стретнуцох у Шидзе одбавени стретнуца екипох, домашнєй екипи СК „Слоґа” и СК „Русин”, як наявене под рефлекторами, а друге стретнуце тих двох екипох одбавене ютре 19. авґуста. На обидвох стретнуцох резултат бул нєришени – 2:2 (2:0), з тим же на першим стретнуцу на полчасу домашнї водзели зоз 2:0, а на другим стретнуцу на полчасу резултат бул 1:0 за Русин. Екипа Русина бавела у составе: Дюрка, Сеґеди, Виславски, Бучко, Чапко, Берон I, Медєши, Берон II, Черняхивский, Печи и Романча. У першим стретнуцу обидва ґоли дал Черняхивский, а у другим по єден ґол дали Берон II и Черняхивский. На стретнуцох судзел судия Ерделї хтори, як писало у „Руских новинох” (23. авґуст 1940. року), бул обєктивни и з авторитетом судзел бависко.

СТРЕТНУЦА ПОД ЧАС ВОЙНИ

Русин одбавел стретнуце у Старим Сивцу процив екипи з истим меном 1. септембра 1940. року. Екипа була у составе: Дюрка, Чапко, Берон I, Боднар, Печи, Грубеня, Медєши, Гербут, Югас, Берон II и Романча. Домашнї победзели з резултатом 3:1 (2:0). Русин нє бавел подло у першим полчасу. Екипи були ровноправни, алє могло би повесц же фодбалере Русина лєм мали менєй щесца – достали два ґоли. У другим полчасу у 15. минути Грубеня зменшал резултат на 2:1, алє по конєц достали и треци ґол и то бул и конєчни резултат. По оцени „Руских новинох”, судия подло судзел, а о тидзень одбавене и стретнуце з кулским Гайдуком.

То бул час хтори бул насампредз опасни и нєизвесни пре войну. Друга шветова война залапела векшу часц Европи. Меняли ше обставини, Краль Петро превжал власц и оформена нова Влада и у каждим другим поглядзе то бул турбулентни час зоз численима спокусами и страхом. Но, таки обставини нє застановели фодбалерох и фодбалски стретнуца.

У Керестуре требало одбавиц стретнуце медзи Русином и наймоцнєйшу екипу фодбалерох з Кули (ЮСК „Кула”) 30. марца 1941. року. Русиновци тренирали мешац и на тим стретнуцу сцели випробовац даскелїх нових бавячох же би могли поставиц свой найлєпши тим процив братох СК „Слога” зоз Шиду, а хторих сцели поволац до Керестура на Вельку ноц.

Внєдзелю, 6. априла 1941. року, бомбардовани Беоґрад, почала Друга шветова война и на нашей териториї. Югославию нападла фашистична Нємецка и єй союзнїки.

Бачку окупирала Хортийова Мадярска и млади хлопи постали єй реґрути. Керестур бул далєко од кирвавих боїскох. Младосц ше нє бала. Поступнє ше млади хлапци, хтори нє були за реґрутацию, ходзели лабдац на Яраш.

Преслава 20-рочнїци СК „Русин” отримана 1943. року, праве у штред войни и под час фашистичней мадярскей окупациї. Преславело ше ювилей без велького оглашованя и церемонийох. Як остало записане, „Русинова управа уложела максимум свойого закладаня и до Керестура приведла ужгородски СК „Рус”. СК „Рус” теди бул член Другей мадярскей союзней лиґи.

Єст заєднїцка фотоґрафия бавячох, тедишнєй Управи Русина и госцох на преслави. Одбавени два стретнуца, на хторих було барз вельо навиячох и длуго ше приповедало же стретнуца провадзели шицки хлопи у валалє. Перши дзень: Русин–Рус 0:4; други дзень: Русин–Рус 2:3. Русин водзел 2:0, а ґоли дали Дюра Гербут, „шеф” и Барна, бавяч з Дюрдьова. После Русинових ґолох „Керестурци озда свойо тисяч калапи руцели до воздуху…” – писало у наших новинох. Вельке радованє на спортских стретнуцох у Европи и у Америки хлопи виражовали так же руцали свойо калапи високо до воздуху. Калапи ше потим глєдало и векшина нашла свой калап, а же калап бул „сталянґовани”, то нє було важне, главне було же ше победзело процивнїка. Таки бул обичай у цалим швеце. Теди за Русин бавели: Яким Рамач Черчил, Любо Планчак Пуби, Силво Дудаш (Романчов), Юлин Надь (Митьов), Владо Медєши Бранкар, Дюра Гербут – „шеф”, Яким Грубеня Гоксайд, Емил Фейди, Миронь Баран, Йовґен Горняк Мезеш, Любо Зубко, Йовґен Панкович (Бириня) – пекар, Мирон Виславски, Юлин Рац (Мишков) Ґриз, Йовґен Медєши – учитель, Яни Будински (Бруґошов), Дюра Балїнт, Ириней Вадаски и Владо Новта. Вадаски и Зубко були з Коцура.

У Управи СК „Русин” були: предсидатель Яким Олеяр, учитель; перши подпредсидатель Йовґен Гарди (Мирґли); други подпредсидатель Лайош Арт; перши писмоводитель Яким Дудаш; други писмоводитель Ґабор Барна; ревизоре – Славко Пап Папянков и Лука Цап, перши касир Дюра Силадї, байбер; други касир Мирон Новта (Корпашов); лїкар др Дюра Пап (Папянков); перши господар Святко Надь (Святослав, Митьов); други господар Яким Баран; одборнїки: Онуфри Колєсар, тарґовец; Владо Грубеня, службенїк и Дюра Биндас, друкар.

ФОДБАЛ ПО ОШЛЄБОДЗЕНЮ У НОВЕЙ ЮГОСЛАВИЇ

Друга шветова война ше закончела 1945. року. После ошлєбодзеня Югославиї нова власц спорту пошвецовала вельку увагу и шицко було под контролу державного апарату. Физкултурни союз Югославиї руководзел зоз шицкима спортскима конарами, а у АП Войводини то бул Физкултурни союз Войводини. Нова власц нїч нє препущовала стихиї, аж анї у спорту, а окреме у фодбалу. Шицки мушели вивершовац одлуки и заключки союзних орґанизацийох. Плановало ше шицко, а шицко заплановане преверйовало ше у пракси. Пренаходзело ше найлєпши ришеня.

Внєдзелю, 19. юния 1945. року отримана схадзка СД „Русин” и одлучене же ше у валалє попри фодбалу буду ище тренирац: атлетика, плїванє, пасованє, пинґ-понґ, жимски спорти и секция бициґлистох. Яша Баков ше закладал же би ше од жимских спортох тренирало: корчолянє, скиянє и гокей. Предложене же би ше бавела и газана (рукомет).

За членох Управного одбору вибрани: предсидатель Йовґен Гарди, ципелар; перши подпредсидатель Яким Гафич, млїнар; други подпредсидатель Владо Шанта (зоз младежи); секретар Йовґен Медєши, учитель; други секретар Яким Дудаш, уряднїк; касир Дюра Павлович, скравец; други касир Владо Чакан, тарґовец. Надпатраюци одбор: Лукач Цап, Александер Гарди, Даринка Молдованович.

ШАМПИОНЄ МЕДЗИ ДВОМА ВОЙНАМИ

Фодбалски шампионє медзи Першу и Другу шветову войну (Кральовина Сербох, Горватох и Словенцох и Кральовина Югославиї) були: 1923. року Ґрадянски (Заґреб); 1924. року Югославия (Беоґрад); 1925. року Югославия (Беоґрад); 1926. року Ґрадянски (Заґреб); 1927. року Гайдук (Сплит); 1928. року Ґрадянски (Заґреб); 1929. року Гайдук (Сплит); 1930. року Конкордия (Заґреб); 1931. року БСК (Беоґрад); 1932. року Конкордия (Заґреб); 1933. року БСК (Беоґрад); 1934. року БСК (Беоґрад); 1935. року першенство нє бавене; 1936. року БСК (Беоґрад); 1937. року Ґрадянски (Заґреб); 1938. року ХАШК (Заґреб); 1939. року БСК (Беоґрад); 1940. року Ґрадянски (Заґреб).