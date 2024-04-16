Фодбалер, а найлєпши рукометаш

РУСКИ КЕРЕСТУР – Рукометни клуб „Русин”, внєдзелю, 14. априла у домашнєй Спортскей гали, одбавел 12. коло Трецей лиґи Войводини – ґрупи А, процив екипи „Борац” зоз Бачкого Ґрачцу, хторого победзели з резултатом 40:34 (21:17).

Од початку, домашнї бавяче диктирали темпо. Як бависко одиходзело, так ше и резултат звекшовал на хасен русиновцох же би ше по конєц першого полчасу, госцом поспишело зменшац резултат на штири ґоли розлики.

Остатнї 10 минути змаганя, розлика од шейсц, седем ґоли, отримала ше по конєц.

Найлєпше бависко на тим стретнуцу указал резервни ґолман Фодбалского клубу „Русинˮ Филип Тома, хтори сам посцигнул аж 12 ґоли, од чого штири ґоли зоз седем метерох. Окрем Тому, ґоли ище дали Михайло Мудри, Виктор Микита и Алекса Костелник по 6 ґоли, Лука Стойков, Филип Орос, Лазар Плавшич, Борис Югик и Филип Ноґо дали по два ґоли, а бавели и Матия Чапко, Стефан Маркович и Андрей Пашо, док ґолман бул Петар Пирожек.

У предостатнїм колу рукометаше Русина одбавя змаганє процив найлєпшей екипи у лиґи и лидера на таблїчки екипи зоз Србобрану.