Фодбалере зоз Дюрдьова победзели Омладинєц

ДЮРДЬОВ – У 2. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене 27. авґуста, фодбалере ФК Бачка 1923 зоз Дюрдьова победзели у стретнуцу зоз фодбалерами Омладинєц з резултатом 1:3.

Госци ше максимално закладали за кажду лабду на шицких часцох терена и бавели анґажовано и нападацки. Перши ґол на стретнуцу бул за Бачку, у 18. минути, цо дюрдьовским фодбалером дало мотивацию же би ище лєпше бавели. Домашнїм ше поспишело же би дали свой перши, а и остатнї ґол, на тим стретнуцу у 34. минути.

У другим полчаше фодбалере Бачки бавели ище лєпше и удало им ше посцигнуц два ґоли за пейц минути, у 60. минути и у 65. минути. Теди ше уз могол нагаднуц побиднїк того стретнуца, алє ше чекало конєц же би ше Дюрдьовчанє могли радовац ище єдней своєй побиди.

Вельке число жовтих картонох на стретнуцу, пейц за домашнїх и два за фодбалерох Бачки, указую же на терену нє було спортского справованя.

После того кола Бачка на високим другим месце зоз шейсц бодами. У шлїдуюцим колу дюрдьовски фодбалере на домашнїм терену привитаю фодбалерох зоз Футоґу.

