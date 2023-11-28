Фодбалски клуб „Бачка 1923” означел 100-рочнїцу

ДЮРДЬОВ – Фoдбалски клуб „Бачка 1923” зоз Дюрдьова прешлей соботи преславел 100-рочнїцу од снованя. З тей нагоди, того дня отримани два приятельски стретнуца. Перше стретнуце було медзи пионирами домашнього клубу и ФК „Червена гвизда” зоз Беоґраду, а у централним термину, хтори почал на 12 годзин, ревиялне стретнуце одбавели сениоре Фодбалского клубу ,,Бачка 1923” и комбиновани состав Фодбалского клубу ,,Спартак Ждребчева крв” зоз Суботици.

Скорей стретнуца, хторе одбавели сениоре, предсидательови ФК ,,Бачка 1923” Синишови Тривуновичови спред Фодбалского союзу Городу Нови Сад уручена плакета и дзешец лабди, а уручели их Александар Шовлянски и водитель змаганя Ґоран Накомчич, плакету од Општинского фодбалского союзу Титель-Жабель уручели предсидатель Йован Чулум и секретар Боро Сукара, а плакету спред Фодбалского союзу Войводини уручел Александар Шовлянски.

У пополадньових годзинох у святочней сали „Немус” у Дюрдьове отримана святочна академия, а после того була орґанизована заєднїцка вечера шицких учашнїкох програми и госцох.

Того дня на дюрдьовски стадион пришли гражданє, бувши и терашнї бавяче, як и представнїки локалней самоуправи, як би означели тот ювилей.

На преслави присуствовал и предсидатель Општини Жабель Урош Раданович, хтори визначел значносц того ювилею и хтори на початку отворел нови трибини, за чию вибудов средства видвоєла локална самоуправа.

Програму того дня водзел секретар Фодбалского клубу ,,Бачка 1923” Пера Топчиов.