Пораженє на домашнїм терену

КОЦУР – Фодбалски клуб „Искра” внєдзелю 23. марца у Коцуре одбавел треце першенствене стретнуце у другей полусезони ВФЛ Сивер процив екипи ФК „Байша” зоз Байши и зазначела нєобчековане пораженє зоз резултатом 1:2.

Ґол за екипу Искри дал Давид Гарди.

За екипу Искри бавели: Филип Хромиш, Марко Секулич, Лазар Милованович, Павле Човс (Стефан Шошкич), Мариян Малацко, Никола Адамович, Дамян Ґубаш, Душан Бокан, Милорад Ваяґич (Марко Грнячки) (Давид Неделькович), Андрей Малацко и Давид Гарди.

На лавочки ище були: Вид Неделькович, Лука Дорокхази, Михайло Буила и Димитриє Ґрубачич.

Шлїдуюце першенствене стретнуце ФК „Искра” будзе бавиц на соботу 29. марца у Бачкей Паланки зоз лидером на таблїчки, екипу ОФК „Бачка”.

Стретнуце почнє на 15 годзин.