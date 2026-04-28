Фолклораше ше пласовали на Зонску смотру

РУСКИ КЕРЕСТУР – Младша, старша и найстарша фолклорна ґрупа фолклорней секциї Дома култури Руски Керестур того викенду пласовала ше на висши ступень змаганя – Зонску смотру дзецинскей музично-фолклорней творчосци хтора будзе отримана 17. мая у Кули.

Понеже Општинска смотра музично-фолклорней творчосци нє могла буц отримана у Липару, пре нєпогодни технїчни условия у їх Доме култури, одлучене же би селекторка Слободанка Рац, хореоґрафка зоз Бачкей Тополї, фолклорни ансамбли оценьовала поєдинєчно, по местох.

Так, керестурски фолклораше возросту од 3. по 7. класу основней школи, розпоредзени до трох возростних ґрупох, младшей, старшей и найстаршей, задоволєли критериюми селекторки и обезпечели себе пласман на Зонску смотру дзецинскей музично-фолклорней творчосци хтора будзе отримана 17. мая у Кули.

Хореорґафиї зоз хторима ше пласовали далєй були – Ишло дзивче по воду, потим Дунаю, Дунаю и Ґрупа руских танцох, хореоґрафки Андреї Штефанко.