Фолклорна ґрупа КУД „Жатва” ше зоз зонскей смотри пласовала на покраїнску

КОЦУР – На 63. зонскей смотри дзецинскей музично-фолклорней творчосци отриманей у сали Културного центра у Кули участвовала и старша фолклорна ґрупа КУД „Жатва”.

На смотри коцурски фолклораше ше представели зоз хореоґрафию „Руски танци”, а провадзел их оркестер КПД „Карпати” зоз Вербасу. За тот наступ их порихтали руководительки Александра Горняк и Катарина Горняк.

Селектор смотри у Кули бул хореоґраф Деян Трифунович, а пар днї после наступу обявени и резултати.

По сообщеню, старша фолклорна ґрупа КУД „Жатва” ше у катеґориї жридловей творчосци пласовала на 15. Фестивал дзецинскей жридловей творчосци котри будзе 27. септембра у Вербаше.

Окрем того, коцурски танцоше ше пласовали и на 37. Смотру народней творчосци Сербиї котра будзе 1. юния у Баднєвцу.