Конкурс за сувенири општини Вербас

ВЕРБАС – Туристична орґанизация општини Вербас розписала Конкурс за виберанє сувенирох општини Вербас. Конкурс отворени 12. фебруара и будзе тирвац по 20. авґуст 2024. року.

Предмет Конкурсу туристични сувенири општини Вербас, з цильом промоциї, злєпшаня понукнуца и квалитету сувенирох Вербасу. Туристични сувенири би мали буц наменєни туристичней промоциї општини Вербас и прето би требали буц лєгко препознатлїви и треба же би одражовали традицийне, културне, историйне и материялне нашлїдство општини Вербас.

На Конкурсу право участвовац маю шицки заинтересовани правни особи зоз шедзиском на териториї Републики Сербиї и шицки физични особи державянє Републики Сербиї, окрем членох комисиї за вибор сувенирох, хтори сполня условия Конкурсу.

Свойо роботи – идейне ришенє и прикладнїк сувенира, учашнїки можу принєсц особнє каждого роботного дня од 8 до 14 годзин, лєбо послац прейґ препорученей поштанскей посилки на адресу: Туристична орґанизация општини Вербас, Маршала Тита 89, 21460 Врбас, зоз назначеньом „Конкурс за вибор сувенира општини Вербас”

Додзелєни буду и три пенєжни награди, а наградзени сувенири буду презентовани у Подобовей ґалериї Културного центра Вербасу од 16. по 20. септембер.

Вецей о конкурсу и условийох приявйованя и участвованя мож опатриц на линку Туристичней орґанизациї општини Вербас.