Фото конкурс Туристичней орґанизациї општини Вербас

ВЕРБАС – Туристична орґанизация општини Вербас орґанизує фото конкурс „Вербас през обєктив”. Конкурс отворени 12. фебруара и будзе тирвац по 20. авґуст 2024. року.

Главна тема фото конкурсу мотиви општини Вербас, будинки, манифестациї, случованя и друге цо значне за општину Вербас, зоз насловом „Туриста у своїм родзеним краю”.

На конкурсу можу участвовац шицки заинтересовани, гоч ше професийно, лєбо аматерски занїмаю зоз фотоґрафию. Шицки приявени фотоґрафиї муша буц автентичне дїло подписаного автора, a участвованє на конкурсу ше нє наплацує.

Фотоґрафиї будзе оценьовац фахови жири, а перши три места достаню пенєжни награди. Наградзени фотоґрафиї, як и вибор фотоґрафийох зоз того и скорейших конкурсох буду презентовани у Подобовей ґалериї Културного центра Вербасу од 16. по 20. септембер.

Вецей о конкурсу и условийох приявйованя и участвованя мож опатриц на тим линку.