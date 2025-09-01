Декан ФСФВ вчас рано вошол на тот факултет

НОВИ САД – Студенти у блокади Факултета спорта и физичного воспитаня (ФСФВ) у Новим Садзе обявели же декан того факултета Патрик Дрид, вчас рано вошол на тот факултет.

Рано вчас на будинку факултета розбити облаки и як наводза медиї декан ФСФВ Патрик Дрид зоз нєпознатима особами вошол до будинку. Опрез факултету ше зишли студенти и гражданє, а пришла и жандармерия.

Студенти вошли през облак на першим поверху на факултет и гварели же жадаю бешедовац зоз деканом, алє же вон нє прилапює їх предклади. Гварене и же полиция будзе при будинку факултета покля ше декан Дрид чувствує загрожено. А студентом нє забранєне войсц на факултет.

Здогаднїме же декан Патрик Дрид концом априла тиж сцел войсц на ФСФВ, а кед нє могол войсц, вец поволал полицию. Теди полиция у опреми за розбиванє демонстрацийох одрильовала гражданох од будинку и била их зоз пендреками.