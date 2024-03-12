Фундаментална кнїжка за нашу културу

НОВИ САД – Тих дньох зоз друку вишла надзвичайно цикава кнїжка „Там коло Дунаю, там над Днїпром”, у хторей обявена преписка помедзи нашого писателя класика Михайла Ковача и познатого українского слависти, академика Олекси Мишанича. Кнїжку за друк пририхтали проф др Янко Рамач, проф др Олеґ Румянцев и проф др Ярослав Мишанич, син покойного академика Мишанича, вивершни редактор кнїжки бул Михал Рамач, а уводну статю з українского на руски язик преложел одвичательни редактор Микола Шанта.

То кнїжка писмох тих двох културних дїячох хтора преросла до щирого приятельства, а источашне и фундаментовала наукове и културолоґийне сотруднїцтво медзи Руснацами Войводиниг и українскима институциями и поєдинцами. Писма писани у периодзе од 1966. по 1989. рок.

У уводним слове читаме же „Гнатюк зачувал од забуца народну творчосц Руснацох, а Мишанич отворел драгу руским писательом же би дошли до українских читачох. У Ковачових писмох препознаваме ясну идею хтора го наводзи на преписку, а то блїзкосц и повязаносц рускей и українскей култури, док зоз Мишановичових писмох препознаваме совєтски час репресийох над тедишнїма шлєбодоумнима українскима интелектуалцами, алє источасно препознаваме и Мишановичову упартосц у витворйованю интелектуалней радозналосци и интересованя за „найстаршу українску дияспору”.

Кнїжка наменєна културним роботнїком, писательом и заинтриґованим читательом хтори ше цикавя за автентичну историю култури Руснацох Войводини.

Кнїжку „Там коло Дунаю, там над Днїпром” за 500 динари мож купиц у просторийох НВУ „Руске слово” у Новим Садзе, як и у просторийох Руского слова у Руским Керестуре, прейґ сайту Руского слова, а мож ю наручиц и на телефон 021/6613-697.