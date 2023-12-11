Футуризем Саши Палєнкаша

НОВИ САД – Тих дньох зоз друку вишла кнїжка поезиї и приповедкох насловена „21” Саши Палєнкаша.

Сашо поезию и прозу на руским язику обявює уж двацец роки. Твори обявйовал у Литературним слове, Руским християнским календаре, часописох Заградка, МАК и Шветлосц. У паперовей форми ма обявени два самостойни кнїжки, а його твори ше зявюю у ище даскелїх зборнїкох хтори обявел часопис МАК. У електронскей форми, на интернету, ма обявену позберану поезию и прозу, тексти хтори писани за його музични албуми, крадки приповедки и даскельо кнїжки кратшей форми. Написал и даскельо драмски представи, од хторих єдна премиєрно виведзена 2019. року. Попри тим же пише, активни є у компонованю и знїманю музики, видео продукциї, вецей як трицец роки активни є член Дома култури у Руским Керестуре и то у секцийох фолклору, театру, хора и оркестра.

Рецензентка кнїжки Ирина Гарди Ковачевич обачує же ше Сашо реализує през музику, драму и литературу и у каждей зоз тих обласцох уметнїцкого виражованя вон прешвечлїво автентични од самого початку. Свойочасово зоз драмску прозу Белава принцеза дебитовал на конкурсу АРТ Дядя и през часопис Шветлосц, а текст наградзени и сценски успишно реализовани, а байковиту футуристичну новелу Вселенски корабель обявел як самостойну кнїжку 2020. року. Тераз пред нами гибридни рукопис у хторим ше нашли його вчасни писнї и приповедки. Його прозни рефлексиї окреме интересантни и прето же у себе маю и наративни етноґрафски елементи, односно препознатлїви и общеприлапени прикмети руского духовного нашлїдства у хторим ше одкриваю фолклорни мотиви през хтори ше препознава и руска национална прешлосц…

Кнїжку „21” Саши Палєнкаша по 6. януар 2024. року мож купиц на акциї -30% за 350,00 динари, после назначеного датума будзе коштац 500 динари. Купиц ю мож прейґ колпортерох по наших местох, у представительствох НВУ „Руске слово” (у Новим Садзе на новей адреси Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) телефон 021/6613-697; у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на 2. поверху и на телефон 025/5100313 або 025/703-311 (од 9 по 14 годзин).