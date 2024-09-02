Ґастрономия за каждого

Кухара и менаджера у музичней индустриї зоз продукцию музичних и ґастро-ивентох, Бранимира Бояновича, познаме як младого чловека котри нас розважує на рижни способи

Перше зме го упознали як члена ґрупи „Дроп Сенсеи”, познати є и як ди-джей Мрле, а тераз го уж скоро рок познаме и як кулинара. Бранимир Боянович котри за тераз присутни на вецей дружтвених мрежох, на котрих ма профили: на Фейсбуку як Бранимир Боянович (FB Branimir Bojanović), на Инстаґраму зоз истим меном, док є на Тик-току (Tik tok) под меном Ґастрошурач (gastro.shurach).

– Кед бешедуєме о вареню, влоґовац сом почал у септембру 2023. року. Варим од 12 рокох, точнєйше од 1996. року. Одроснул сом на валалє, у Руским Керестуре и скоро шицко сом научел сам. Дома зме варели домашнї єдла: руски, комбиновани зоз босанскима. Шицко у обисцу було домашнє, бо зме 90-их рокох мали кози, одмалючка зме лапали риби, мали зме свойо домашнї кури и вайца. Нїґда сом нє похопйовал же любим вариц, то пришло якош саме од себе – почина Бранимир.

Бранимирова мац Рускиня зоз Коцура, покойна Мелания (Мученски) Бояновичова, була наставнїца историї у керестурскей Школи, а оцец му Лука Боянович по походзеню зоз Босней, та прето анї нє чудне же Бранимир одмалючка научел вариц. Тоти обидва кухнї у куланарским швеце препознати як добри, у котрих попри квалитетних поживових артиклох цо ше у нїх хаснує, єст и окремни способ пририхтованя кулинарских специялитетох. Анї нє чудо же то у креативней особи, заинтересованей за модерну технолоґию резултовало праве зоз влоґами кулинарских досцигнуцох.

– Нєшка технолоґия барз напредовала и кед сом похопел же любим вариц роздумовал сом виражиц свою мрию и креативносц през синхронизацию з модернима средствaми комуникованя. Модерни телефони у ранґу зоз камерами, исную рижни апликациї на котрих ше монтира, знїма аудио-звук и обрабя слики. Шицко тото мож швидко и ефикасно поробиц зоз телефоном кед ши схопни и презентовац явносци– толкує Бранимир.

Робел на велїх местох

Визначує же го вше вецей интересує кулинарство, же вельо виучує и виглєдує. Робел у велїх ресторанох, а тераз роби у Новим Саду и наздава ше же у будучносци будзе мац „дацо свойо”. Правда, шицко то завиши од вельо чого, алє треба плановац и робиц на тим же би ше плани и зреализовало. Та, потим и увидзиме цо значи тото „дацо свойо”.

Бранимир часто вари у кухнї, алє тиж и у природи. Ище у дзецинстве з оцом часто ходзел лапац риби, та то роби вше кед ма часу, окреме на фамелийним приватним маєтку у Босней, дзе природа ище вше нєдотхнута. У лєше ше найлєпше вари, гвари Бранимир.

Дотики зоз модерну технолоґию

– Похопел сом же мам барз вельо материялу, котри бим могол зняц у длугших емисийох. Добре би було направиц даяки контент котри я уж направел як свой особни, и як презентер, котри я як явна особа можем понукнуц. То особни контент повязани зоз явним животом котри водзим як явна особа. Здумал сом контент котри би облапял пририхтованє традицийних єдлох. Перши сериял будзе у епизодох од 25-30 минутох, нє длугши, бо нє жадам же би патрачом було вельо, алє же би пожада ли ище таки змисти – почина Бранимир свою приповедку о новим проєкту.

Бранимир похопел же ше млади людзе вше баржей сцу врациц до валалу. През свойо школованє млади жили у векших городох. Велїм то допило, та чежа ґу традицийному животу на валалє, же би сами випродуковали свою желєняву, виховали свою живину, чи статок котри познєйше вихасную за свойо костиранє. Здрава пожива часто вимага и традицийни способ пририхтованя.

– Перши документарни сериял котри сом здумал мож наволац и сериял Панонскей ровнїни, бо єдну емисию будземе знїмац у Славониї (Горватска), а други пейц-шейсц емисиї у Войводини. Першу пилот епизоду, односно представянє мнє и єдлох котри зме цали живот приготовйовали, зняли зме у Руским Керестуре – толкує Бранимир.

У першей пилот епизоди Бранимир будзе пририхтовац коще и домашнї хлєб у желєзней судзини (сач). Шлїдуюцу емисию ше будзе знїмац нєдалєко од Осєку, у Баранї, будзе то „Славонски чобанац” од овци односно баранчеца. Потим знєє пририхтованє кулену Словацох у Сербиї, зоз Ґложану, Кисачу або Бачкого Петровцу, а направи окремни специялитет од кулену. У Сриме будзе знїмац „Аласки рибов паприґаш”, або у Бездану лєбо Апатину, док у Руским Керестуре знєє емисию пред Крачуном, дзе будзе пририхтовац капущанїки, а вироятнє и рибу у руским пецу.

Премиєра того сериялу котри будзе на Ют’юбу планована за идуци рок або початок лєта, а тиж так буду направени окремни профили на рижних дружтвених мрежох, толкує Бранимир и додава же о тим обвисци наших читачох пред премиєру. Мено того сериялу будзе Ґастро-традиция „Костиранє наших предкох”. Кед перши сериял будзе успишни, та и емисиї буду длугши.

Потамаль його кулинарски емисиї за тераз мож патриц на вецей дружтвених мрежох на котрих ма профили: на Фейсбуку Бранимир Боянович (FB Branimir Bojanović), на Инстаґраму зоз истим меном, док є на Тик-току (Tik tok) под меном Ґастрошурач (gastro.shurach).