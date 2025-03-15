Отримана ґенерална проба за „Ружову заградку”

НОВИ САД – У музичним студию Радио-телевизиї Войводини вчера, 14. марца отримана ґенерална проба пред ювилейним 35. фестивалом новей рускей шпиванки “Ружова заградка”.

На проби були музичаре, вокални солисти, виводзаче, провадзаци вокали и шпивацки ґрупи котри наступя 16. марца у змагательней и у ревиялней часци на програми „Ружовей заградки”.

Того року наступя тринац вокални солисти, єден вокални квартет, єден трио и єдна хлопска шпивацка ґрупа. Фахови жири вибере найлєшу интерпретацию, найлєпши текст, аранжман, и три найлєпши композициї, а публика зоз своїма гласами тиж вибере єдну компояицию котра достанє награду.

Зоз 35. фестивалом у фонотеки Радио-телевизиї Войводини будзе вкупно 479 нови шпиванки.

Директни пренос фестивалу годно провадзиц на Трецей програми радия як и на Другей програми Радио-телевизиї Войводини.

Фестивал будзе на велькей сцени “Йован Дьордєвич” у Сербским народним театре 16. марца и почнє на 20 годзин, як и директни пренос програмох прето шицки треба же би пришли до театру дакус скорей и на час ше змесцели на свойо место.