Ґимназиялци були у Швайцарскей

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох проєкту „Програма интеркултуралней черанки 2025” штверо ґимназиялци з руских оддзелєньох, Штреднєй школи „Петро Кузмяк” два тижнї пребували у Швайцарскей, у дзецинским валалє Песталоци при месце Троґен нєдалєко од Сен Ґалену.

З Войводини були вєдно 40 школяре, попри Керестурцох и зоз Бачкей Паланки, Бачкого Петровцу, Руми и Индїї, а два тижнї ше дружели и учели вєдно зоз 40 школярами зоз Зеници з Босни и Герцеґовини.

Зоз керестурскей ґимназиї були Ема Живкович зоз II-1, Яна Горняк, Андрей Сабо и Ива Сабо школяре I-1 класи, а провадзел их наставнїк нємецкого язика Славко Чапко.

Теми роботньох були о особним идентитету, о предубедзеньох и стереотипох, о толеранциї, и медзисобним розуменю. Попри едукациї учашнїки проєкту мали и екскурзиї до даскелїх городох у Швайцарскей як и до Констанци у Нємецкей.