Ґимназиялци успишни на конкурсу „Енерґия вшадзи коло нас”

НОВИ САД – Ґимназиялци, школяре III и IV класи, Штреднєй школи Петро Кузмяк з Руского Керестура достали припознанє за свою ґрупну роботу з котру участвовали у Проєкту „Енерґия вшадзи коло нас 2024/25ˮ котри реализує Центер за применку науки, технїки и информатики Факултету за економию и инжинєрски менаджмент (ФИМЕК) у Новим Садзе.

Керестурски ґимназиялци зоз свою менторку професорку Паулину Рац обдумали интредисциплинарну и медзипредметну корелацию биолоґиї, ґеоґрафиї и физики на тоту тему и за тото, по словох їх менторки достали заслужене припознанє.

У ґрупней роботи участвовали Ґлориян Штранґар, Андрея Надь и Клара Катрина зоз IV1, Сашка Петрович зоз IV2 и Лара Сопка и Ивана Драґичевич зоз III2 оддзелєня.

Припознанє им уручене 12. марца, на шветочносци на ФИМЕК-у.