Ґимназиялци одпутовали до Болонї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тих дньох ше першираз реализує проєкт мобилносци за 15 школярох Ґимназиї котри вчера одпутовали до Болонї у Италиї дзе буду пребувац по 3. май. Тото путованє ключна активносц акредитованого Еразмус + проєкту котри Штредня школа „Петро Кузмяк” запровадзує.

У Италиї школяре буду ходзиц до штреднєй школи, а циль проєкту розвой медзипредметних компетенцийох школярох з акцентом на поднїмательстве. Вони буду робиц на бизнис идеї, а док ше враца маю ю имплементовац у школских звонканаставних активносцох.

По словох координаторки проєкту Лїляни Фини, котра и одпутовала зоз школярами до Болонї, школяром то винїмкова нагода здобуц знаня и схопносци котри предписани з Европскима рамиками компетенцийох и за тото достаню и одвитуюци сертификат.

Значне же ґимназиялци на руским и сербским наставним язику на тоту файту мобилносци годни пойсц настуни три роки.