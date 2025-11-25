Ґимназиялци одпутовали до Италиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Ґимназиялци зоз Штреднєй школи Петро Кузмяк, внєдзелю, 23. новембра одпутовали до Италиї до места Фрозиноне, а у рамикох Еразмус+ проєкту краткорочна мобилносци школярох за котри керестурска Ґимназия акредитована, як єдна з ридких у окруженю.

Штернац вибрани школяре з ґимназиї на руским и сербским наставним язику, буду през 10 днї нащивйовац годзини и участвовац у орґанизованих активносцох зоз парняками. Так унапредза свойо компетенциї котри директно нє предписани у школских програмох, а буду им сертификовани, а док ше враца пренєшу их своїм парняком.

У рамикох тей мобилносци керестурски ґимназиялци нащивя и главни город Италиї Рим, и з першей руки науча о його историї и култури.

Школярох на програму провадза наставнїци Валентина Русковски и Соня Чапко, а координаторка проєкту Лїляна Рудакиєвич.