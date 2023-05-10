Ґимназиялци ше врацели зоз Болонї

БОЛОНЯ – Прешлого тижня, зоз Болонї, зоз Италиї, врацели ше петнацецеро школяре Штреднєй школи „Петро Кузмякˮ з Руского Керестура, хтори на тото путованє пошли прейґ проєкту мобилносци, односно акредитованого Еразмус плус проєкту, а у рамикох общого образованя, точнєйше ґимназийох, хтори будзе важиц наиходзаци штири роки.

Школяре за дзешец днї мобилносци ходзели до италиянскей штреднєй школи у Болонї, а паралелно зоз менторами робели на розвиваню проєктней идеї, точнєйше на снованю школярскей задруґи у школи. Нащивели велї знаменїтосци у Болонї и у околних местох, и активно хасновали анґлийски язик у каждодньових ситуацийох.

Циль того проєкту, як потолковала координаторка проєкту Лїляна Фина, котра и одпутовала зоз школярами до Болонї, то розвой медзипредметних компетенцийох школярох, а того року зоз акцентом на поднїмательни компетенциї, як и розвой язичних компетенцийох, културней освидоменосци, учасц у демократским дружтве школярох и їх осамостойованю.