Ґимназиялци участвовали на змаганю школярских компанийох Войводини

НОВИ САД – Школяре першей класи Ґимназиї, Школи Петро Кузмяк, зоз компанию КликТовариш, стреду, 18. марца у тарґовишним центру Биґ у Новим Садзе, участвовали на Реґионалним змаганю школярских компанийох Войводини, дзе вецей як 25 штредньошколски тими представели свойо идеї, продукти и услуги.

Окрем поднїмательного искуства, школяре ше упознали з новима товаришами и почерали идеї, а нащивителє мали нагоду упознац младих поднїмательох, потримац їх роботу и уживац у креативних ришеньох и енерґиї хтору принєсли.