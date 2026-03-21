ОбразованєРутенпресТексти

Ґимназиялци участвовали на змаганю школярских компанийох Войводини

автор Ан. Медєши, фото: ФБ Школа Петро Кузмяк
НОВИ САД – Школяре першей класи Ґимназиї, Школи Петро Кузмяк, зоз компанию КликТовариш, стреду, 18. марца у тарґовишним центру Биґ у Новим Садзе, участвовали на Реґионалним змаганю школярских компанийох Войводини, дзе вецей як 25 штредньошколски тими представели свойо идеї, продукти и услуги.

Окрем поднїмательного искуства, школяре ше упознали з новима товаришами и почерали идеї, а нащивителє мали нагоду упознац младих поднїмательох, потримац їх роботу и уживац у креативних ришеньох и енерґиї хтору принєсли.

