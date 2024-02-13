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Ґимназиялци вчера одпутовали до Италиї

автор М. Афич, фото С. Чапко
автор М. Афич, фото С. Чапко 196 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, 12. фебруара вчас рано штернацецеро ґимназиялци першей и другей класи Штреднєй школи „Петро Кузмяк” одпутовали до Италиї до места Фрозиноне нєдалєко од Риму.

Там буду до 21. фебруара на фаховей пракси у Технїчней школи „Алесандро Волта”, а у рамикох програми мобилносци Еразмус плус, за котри керестурска Школа достала пейцрочну акредацию прешлого року. Зоз школярами одпутовали професорка Лїля Рудакиєвич координатор проєкту, и професорка Соня Чапко.

Школяре на пракси буду нащивйовац наставу вєдно з италиянскима парняками, а акцент того року будзе на унапредзеню диґиталних схопносцох, комуникациї и еколоґиї.

Як визначела директорка Школи Наталия Будински, тот проєкт одлична нагода же би школяре з малого руралного штредку нащивели европски метрополи и научели нови схпоносци котри им важни на концу штредньошколского образованя.

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