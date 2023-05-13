Ґимназиялцом представене Оддзелєнє за Русинистику

РУСКИ КЕРЕСТУР – Ґимназиялцом Школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре, вчера 12. мая, отримана промоция Оддзелєня за русинистику Филозофского факултету з Нового Саду.

Ґимназиялцом руских оддзелєньох штвартей класи промоцию отримали др Ана Римар Симунович и проф. др Михайло Фейса, а привитала их професорка руского язика у Ґимназиї Люпка Малацко.

Ґимназиялцом представена студийна програма и предмети на Оддзелєню, на основних и мастер студийох, як и можлївосци и обласци за находзенє роботи по законченю студийох.

Як потолковал проф. др Михайло Фейса, циль нащиви керестурскей Школи бул же би ше з промоцию пробовало заинтересовац цо вецей будуцих студентох же би ше уписали на Оддзелєнє, а тиж и же би ґимназиялци дали свойо доприношенє у роботи на Википедиї на руским язику, за хтору потребне позберац найменєй 100 одреднїци, а зоз хторих би ше потим оформело першу енциклопедию Руснацох.