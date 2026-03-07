ОбразованєРутенпресТексти

Ґимназиялцом представене студиранє Русинистики

автор Ан. Медєши, фото: ФБ Русинистика
РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи зоз Домом школярох Петро Кузмяк у Руским Керестуре, вчера 6. марца, представнїки Оддзелєня за руски язик и литературу Филозофского факултету у Новим Садзе, ґимназиялцом отримали промоцию своєй студийней програми.

Студиранє на Оддзелєну за руски язик и литературу представели доцентка др Ана Римар Симунович, доцент др Александер Мудри и лекторка и докторандка Александра Деянович, а промоцию слухали школяре шицких класох Ґимназиї хтори слухаю наставу по руски.

