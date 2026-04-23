Ґлориян на змаганю освоєл два медалї

БЕОЧИН – У Беочину отримани Куп Войводини за кадетох, юниорох, сениорох и ветеранох.

На тим першенству, хторе було всоботу, 18. фебруара, КК „Гайдук” зоз Кули представел ше зоз 22 поєдинєчнима и пейц екипнима наступами. Вкуппно освоєли 25 медалї – седем златни, дзешец стриберни и осем бронзово.

За КК „Гайдук” змагал ше Ґлориян Штранґар зоз Руского Керестура, хтори бул успишни у двох катеґорийох: у катеґориї борбох поєдинєчно (сениоре до 85 кґ), освоєл стриберну медалю, док у катеґориї борбох екипно (сениоре), освоєл златну медалю.

Екипа Гайдука зоз Кули и на тим першенству була найуспишнєйши клуб зоз найвецей освоєнима медалями (25), док у вкупним пласману завжала друге место.

Шицки каратисти кулского Гайдуку, цо ше змагали поєдинєчно и екипно обезпечели пласман на Державне першенство.

Орґанизатор Купа Войводини у Беочину бул Карате союз Войводини (КСВ).