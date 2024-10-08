Ґлориян Штранґар освоєл бронзову медалю

ВРНЯЧКА БАНЯ – На Першенству Сербиї у каратеу хторе було отримане 1. октобра у Врнячкей Банї, участвовал и КК „Гайдук” зоз Кули за хтори успишно наступа и Ґлориян Штранґар зоз Руского Керестура.

КК „Гайдук” зоз Кули на тим першенству за кадетох, юниорох и младших сениорох наступел медзи осемнац поєдинцами и зоз штирома екипами и зазначели красни резултат.

Вкупно освоєне дзешєц медалї, од хторих три стриберни и седем бронзово медалї од хторих єдна припадла Ґлориянови Штранґарови. До бронзовей медалї Ґлориян дошол у борбох поєдинєчно у катеґориї младших сениорох до 75 кґ – (U21), дзе зазначел два побиди и єдно пораженє.

Шлїдуюце змаганє будзе отримане 20. октобра у Беоґрадзе, Медзинародни турнир (Трофей Сербиї – Беоґрадски Побиднїк).