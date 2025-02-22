Ґлориян Штранґар освоєл стриберну медалю

АРАНДЄЛОВАЦ – На престижним медзинародним турниру у каратеу „Арандєловац Опен 2025” хторе було отримане 15. фебруара у Арандєловцу, наступал и Ґлориян Штранґар зоз Руского Керестура хтори направел одлични резултат и освоєл стриберну медалю.

На медзинародним турниру участвовало вецей як 1.300 змагательох зоз 12 державох, а зоз своїма 11 поєдинцами и двома екипами участвовал и КК „Гайдук” зоз Кули за хтори успишно наступа и Ґлориян Штранґар.

Зоз Арандєловца КК „Гайдук” зоз Кули ше врацел зоз 8 медалями, од чого єдна златна, пейц стриберни и два бронзово медалї. Зоз тим успихом КК „Гайдук” єден з найуспишнєйших клубох на тим турниру.

Екипа младших сениорох у катеґориї борбох (абсолутна катеґория), змагали ше три екипи – екипа зоз Шпаниї, екипа зоз Арандєловцу и КК „Гайдук” зоз Кули (Ґлориян Штранґар, Милош Крнаяц и Марко Пуцар) и у тей катеґориї екипно освоєли стриберну медалю.

Орґанизатор турнира бул КК „Княз” зоз Арандєловцу.